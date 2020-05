Mann truffet av skudd fra luftvåpen i Holmestrand

Politiet meldte først at hendelsen fant sted klokken 14.30 torsdag, men senere opplyser de at det hele trolig skjedde natt til torsdag.

– Politiet ble ikke varslet i natt. Fornærmede, en mann i 30-årene, hevder at dette var guttestreker og et uhell. Han har et sår på magen som ikke er ferskt, men er tatt med av ambulansen, melder Sørøst politidistrikt.