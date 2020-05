Manshaus tegnet hakekors over celledøra

Det forklarte lederen for avdelingen der han sitter i varetekt, da han vitnet i Asker og Bærum tingrett torsdag. 22-åringen hadde forklart at tegnet skapte lykke, men ble bedt om å vaske det bort.

Manshaus sitter i varetekt i sikkerhetsavdelingen dit han kom 12. august i fjor, to dager etter at han drepte sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og gikk til angrep på Al-Noor islamic Centre i Bærum.

Hadde godt humør

Avdelingslederen sa at han opptrådte stabilt, hadde godt humør, god døgnrytme og holdt orden på rommet sitt.

Aktor, statsadvokat Johan Øverberg, ville vite om tiltalte har vist noen følelser, men fikk til svar at han virker lite påvirket av situasjonen han befinner seg i, uten synlige tegn til isolasjonskader.

Manshaus' far: – En virkelighet vi ikke kan fatte

Han har heller ikke vist noe anger for det han er fengslet for, eller overfor familie eller samfunn, forklarte avdelingslederen.

Han kunne også fortelle at Manshaus har samme menneskesyn som da han ble innsatt.

– Det vil ikke endre seg i overskuelig fremtid. Han viser ingen reaksjon når vi har vært inne på lengre straff og har sagt at han forventer 21 års forvaring, sa avdelingslederen.

Stemoren til Manshaus: – Han forandret seg, og det utartet seg

– Manshaus fremsto som et barn

En av politibetjentene som snakket med Manshaus ved moskeen i Bærum, mener 22-åringen tidvis fremsto som et barn etter pågripelsen.

– Jeg oppfattet ham som et barn som var usikker og redd, men som samtidig hadde vist både handlingskraft og evne til å gjennomføre ting, sa politibetjenten som torsdag ettermiddag vitnet over telefon under rettssaken i Asker og Bærum tingrett.

Politimannen var en av de første som snakket med Manshaus etter angrepet på Al-Noor islamic Centre.

– Han fremsto som et barn i de situasjonene der jeg viste ham omsorg. Da jeg tørket blod av ansiktet hans eller ga ham vann. Det var i de korte øyeblikkene hvor jeg så et glimt av sårbarhet, sa betjenten.

Manshaus sa også, ifølge vitnet, at de var i fare, og at de måtte komme seg vekk.

– Det fremsto som han mente det han sa. Jeg oppfattet det som at han mente at hvis jeg ønsket å bevare livet mitt, så måtte vi dra derfra, sa han.

– Den første følelsen jeg fikk, var: Det er en bombe her, og jeg må agere for at ikke menneskeliv skal gå tapt, sa betjenten.

Mohammad (76) overmannet Manshaus: – Alle forsto at det var en terrorist