Det blir 17. mai-arrangement på Slottsplassen likevel

Klokka 13 skal det nemlig foregå en fellessynging av nasjonalsangen over hele landet. Da skal NRK sende direkte fra et arrangement på Slottsplassen, der Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps, Det Norske Solistkor samt representanter fra andre kor vil være til stede.

På onsdagens pressekonferanse om coronasituasjonen ba helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) publikum holde seg unna området rundt Slottsplassen, som er stengt for publikum. Slottet har fått unntak fra forbudet mot forsamlinger på over 50 personer for å avholde arrangementet.

– De andre reglene for offentlige arrangementer gjelder. Det skal være minst en meters avstand, det skal være mulig med god håndhygiene, arrangøren skal ha oversikt over hvem som skal være til stede, og det skal være gode smitteverntiltak, sier Høie.

Solberg i Oslo

Statsminister Erna Solberg pleier å reise hjem til Bergen på 17. mai. På grunn av de spesielle omstendighetene i år holder hun seg i Oslo og er blant annet med på fellessyngingen av nasjonalsangen klokka 13, opplyser Statsministerens kontor til NTB.

På Stortinget markeres dagen ved at Grunnloven hentes opp fra sikringshvelvet, noe som skjer svært sjelden. Etter krigen har Grunnloven kun vært fremme i 1989 og i 2014. Den hentes ut av hvelvet klokka 9.45 og kan følges på nett.

Pop-up-kor og kortesjer

Politiet vil ha situasjonstilpasset beredskap i Oslo på nasjonaldagen, men forventer at publikum vil klare å følge reglene selv.

– Vi har en forventning om at folk nå er så godt opplyst, at de vet å forholde seg til myndighetenes anbefalinger for å hindre smittespredning, sier stabssjef Harald Nilssen ved Oslo politidistrikt.

Også Høie har understreket at han tror det norske folk er innstilt på å følge coronarådene også på nasjonaldagen.

– Vi håper folk er med og feirer, men den klare oppfordringen er at folk skal holde seg hjemme, sier leder Pia Farstad von Hall i 17. mai-komiteen i Oslo til NTB.

En rekke serveringssteder holder åpent.

– Men det er jo en søndag, så da er det alkoholregler for søndager som gjelder, sier hun.

Kortesjer og veteranbiler

I de største byene legges det i stor grad opp til at feiringen kommer til folket.

I Oslo blir det båtparade i fjorden, mens veteranbiler og korps sørger for stemning i bydelene. I Bergen skal en kortesje bestående av brannbiler, veteranbiler, buss og lastebiler med scene kjører rundt i bydelene.

I Trondheim skjer mye digitalt, og det holdes en rekke taler og musikkinnslag. Dagen avsluttes med konsert med Trondheim Symfoniorkester. I Tromsø blir det holder kommunen livesendinger fra feiringen, ifølge iTromsø.

17. mai-sendinger på TV

NRK og TV 2 skal formidle den spesielle nasjonaldagen til det norske folk. Nadia Hasnaoui og Christian Strand tar imot gjester fra klokka 7.50 til klokka 17 på takterrassen på Marienlyst, mens Olav Viksmo-Slettan og Kaja Figenschou er programledere for NRKs 17. mai-sending på radio.

TV 2 starten feiringen klokka 7 med «God 17. mai Norge» på Aker Brygge. Desta Marie Beeder og Espen Fiveland er programledere, før Yvonne Fondenes og Rune Kjos overtar fra Operataket til klokka 17.30.