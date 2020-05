Innrømmer overgrep mot mindreårige i fotballklubb

Mannen i 20-årene som er mistenkt for seksuelle overgrep mot to mindreårige spillere i klubben, ble varetektsfengslet i fire uker sist lørdag, skriver Aftenposten.

Ifølge fengslingskjennelsen skal den siktede mannen i politiavhør ha erkjent forholdene. Han erkjente også straffskyld i fengslingsmøtet.

Mannen er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang med to mindreårige på et av lagene han hadde et ansvar for. Overgrepene skal, ifølge fengslingskjennelsen, ha foregått via mobilappen Snapchat.