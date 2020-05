Nord-Norge og Østlandet værvinnere på 17. mai

– Nord-Norge ser ut til å få det beste været, Troms og Finnmark særlig. Vi venter lavtrykksaktivitet i sør, og det kommer nok til å gå mest ut over Vestlandet og Trøndelag og fjellområdene, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Tone Christin Thaule til NTB.

Thaule understreker at det varierer litt når på dagen det blir best. Også i Nordland er det ventet pent vær på nasjonaldagen.

Felles for 17. mai-været over hele landet er at det stort sett blir litt kaldere enn det pleier å være.

#17mai nærmer seg med stormskritt 😍 Og vi følger nøye med på været! Slik det ser ut nå, blir det ingen varm nasjonaldag, men både i Nordland og østafjells kommer nok solbrillene godt med 🕶️ #Norge pic.twitter.com/HHXGgGJH4Y — Meteorologene (@Meteorologene) May 12, 2020

Vindfullt, men fint på Østlandet

Det skal være få problemer for alle flaggene å vaie i vinden på Østlandet. Det er meldt pent vær og ingen nedbør, men det kan være lurt å finne le for vinden.

– Det blir liten og stiv kuling i fjellet og langs kysten, sier Thaule.

NRK og TV 2 starter sine 17. mai-sendinger henholdsvis klokken 7.50 og klokken 7. Blir været som varslet, kan det nok bli flere seere fra Trøndelag og Vestlandet enn Østlandet.

– Grått og vått

– Sør i Trøndelag og Vestlandet får mest nedbør i Sør-Norge. Det blir stort sett nedbør hele dagen. Ikke fryktelig store mengder, men det blir ikke veldig god dag, sier Thaule.

Faren for regn er også til stede i Møre og Romsdal. Nedbøren vil komme som sludd eller snø langs kysten.

– Det blir grått og vått. I fjellet kommer nedbøren som snø, sier Thaule.

Sol i sør

I Rogaland er det også stor risiko for at bunaden blir våt under årets 17. mai-feiring.

På Sørlandet er det derimot meldt finere vær. I Kristiansand er det ventet 10 grader og skyet oppholdsvær. Også her kan det bli litt mer vind enn 17. mai-sveisen vil sette pris på.

