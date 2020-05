Vinteren er ikke over – snøskredfare og vanskelige kjøreforhold

I Nesbyen i Hallingdal var det 5,9 minusgrader, og i Eidfjord i Vestland var gradestokken nede på minus 8,4 grader natt til onsdag. I Voss var det 8 minusgrader, melder Meteorologisk institutt på Twitter. På flere av deres stasjoner er det målt de laveste maitemperaturene siden målingene startet.

I nordlige deler av landet er det fortsatt ventet mer snø, og flere steder er det vanskelige kjøreforhold og snøskredfare.

Kom mai du skjønne milde? 🥶 Det er kald luft over landet vårt for tiden, og på flere av våre stasjoner har vi målt de laveste mai-temperatuene siden målingene startet. På Hovden i Agder var det hele -12, 8 grader i natt! pic.twitter.com/83a5EH3vm1 — Meteorologene (@Meteorologene) May 13, 2020

Snø i Trondheim

Det er for mange ingen grunn til å finne fram sommerklærne ennå. Fire dager før 17. mai våknet trønderne til snødekte gressplener. I Trondheim er det kun varslet noen få plussgrader de neste dagene.

I Nordland melder politiet om flere utforkjøringer og ber folk være varsomme. Også i Troms er det meldt lokalt kraftige snøbyger onsdag.

– Et blikk ut vinduet er tilstrekkelig for å forstå at kjøreforholdene over det meste av distriktet ikke er å regne som sommerlige i dag. Det anmodes på det sterkeste til å kjøre etter forholdene. Meldes om flere utforkjøringer mange steder allerede. Vi har ingen å miste, melder Nordland politidistrikt på Twitter.

🟨 Vinteren er ikke helt over, vi har ute gult farevarsel på snø for #SognOgFjordane , #MøreOgRomsdal , #Trøndelag og #NordNorge . Les detaljene på https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/TiKNfZUsNg — Meteorologene (@Meteorologene) May 13, 2020

Snøskredfare

For Finnmark er det utstedt farevarsel om mye snø torsdag og fredag. Her ventes det lokalt kraftige snøfall og sterk vind. Snøen ventes å legge seg på veiene både i lavlandet og på fjellet. Det kan på det meste komme 10 til 25 centimeter snø i løpet av 24 timer.

Nord i Vestland og i Møre og Romsdal er snøskredfaren hevet til farenivå 3. Varselet gjelder for Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre og Indre Fjordane, ifølge varsom.no.

Det fortsatt fare for snøskred mange steder i #Norge og på #Svalbard . Se https://t.co/GC9ddCJA0z for oppdaterte varsel. pic.twitter.com/yJppbqmA1s — Meteorologene (@Meteorologene) May 13, 2020

