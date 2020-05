Frelsesarmeen frykter koronarestriksjoner gir økt kriminalitet

– Løslatte har blitt sluppet ut i et sort hull, og situasjonen vil være krevende i lang tid fremover, sier Martine Howden i Frelsesarmeens prosjekt «Mellom oss» til Dagsavisen.

Hun viser til at koronatiltak har ført til at innsatte har mistet to måneders mulighet til å forberede løslatelse. Alle permisjoner har vært stanset, ingen innsatte har fått gå på jobb, og ingen innsatte har fått motta besøk av verken familie eller oppfølgingstjenester.

Frelsesarmeen mener det fører til høyere risiko for tilbakefall til rus og kriminalitet.

– Bør ikke norske myndigheter sørge for å fullføre sluttløpet av en rehabiliteringsprosess og tilby tett oppfølging i sluttfasen når man er så nærme målet om å komme tilbake til samfunnet? I stedet står vi nå i fare for at mange rett før «mål» får tilbakefall til rus og kriminalitet – og høyere sannsynlighet for en ny runde med soning for mange, sier Howden.