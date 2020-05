Hagen-familien kritisk til politiets etterforskning – vil ikke avhøres på nytt

De tre voksne barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen mener faren, som er siktet for drap, er uskyldig og at politiets drapsetterforskning begrenser sjansen for å finne moren, skriver Romerikes Blad.

– De er sterkt bekymret for at politiet fortsetter i det sporet de åpenbart har låst seg i nå og tydeligvis har vært i veldig lenge. Det er at Tom Hagen er gjerningsmannen. Dette er de overbevist om er feil, og de er sterkt bekymret for konsekvensene dette har for saken, sier familiens bistandsadvokat Ståle Kihle til avisen.