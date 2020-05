Oslomann dømt for omfattende mishandling av samboeren

Ifølge dommen fra Oslo tingrett rettet mannen en ladd pistol med delvis fylt magasin mot kvinnen og trakk av, såkalt russisk rulett.

Mannen er også dømt for å ha brukt en strømpistol under mishandling av kvinnen og for å ha truet henne med en gassbrenner. Han skal ha slått og skåret henne med en machete og tatt kvelertak på henne til hun besvimte.

Mishandlingen skal ifølge dommen ha foregått fra mars 2016 til februar 2017, og han må nå sone tre år i fengsel for grov mishandling i nære relasjoner, brudd på besøksforbud og overtredelse av våpenloven.

Aktors påstand var fem og et halvt års fengsel, men retten reduserte straffen blant annet på grunn av lang liggetid hos politiet.

Den dømte mannen er tidligere straffet en rekke ganger for narkotikaovertredelser, vinningsforbrytelser, brudd på våpenlovgivningen og veitrafikkloven.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til kontaktforbud mot kvinnen på ubestemt tid. Han må også betale henne 175.000 kroner i oppreisningserstatning.