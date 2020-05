Uvær og kraftige snøbyger i Sør- og Nord-Norge tirsdag og onsdag

På riksvei 7 over Hardangervidda er det tirsdag innført kolonnekjøring for alle kjøretøy på grunn av uvær. Det er også dårlig sikt og krevende kjøreforhold på riksvei 15 over Strynefjellet, melder Vegtrafikksentralen i vest.

Sjekk hvordan været blir fremover der du er

Det blir ikke de mest sommerlige temperaturene denne uka 🌡️ #Østafjells får det imidlertid varmest i landet, og her er maksimum for de neste dagene. pic.twitter.com/TpEb3DRLs3 — Meteorologene (@Meteorologene) May 12, 2020

I Troms og Finnmark er E6 flere steder stengt, blant annet over Kvænangsfjellet, Sennalandet og nord ved Hatter. Også andre fylkesveier er stengt på grunn av uværet.

Kraftige snøbyger i Troms og Finnmark er forventet å fortsette onsdag, melder Meteorologisk institutt på Twitter.

🟨 Det er ute gult farevarsel for snø i #Nordland og #Troms . Onsdag ventes kraftige snøbyger og lokalt kan det komme 10-20 centimeter snø i løpet av 24 timer. Hold deg oppdatert på https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/YDdMxgNPAb — Meteorologene (@Meteorologene) May 12, 2020

Det kan komme mellom 10–20 centimeter snø på 24 timer, og instituttet har utstedt gult farevarsel for regionen.

På Østlandet meldes det om frostnetter. Natt til tirsdag sank temperaturen under null grader.

Nye tall: Avskogingen i Amazonas øker kraftig