NHO vil ha folk tilbake på arbeidsplassen

– Ute i våre bedrifter er mange usikre om regelverket på hjemmekontor og det å være på jobb, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til NRK.

NHO vil ha nasjonale kjøreregler for hvordan det skal åpnes for at flere skal returnere til arbeidsplassen, og at disse retningslinjene oppklarer hvilket handlingsrom bedrifter og arbeidstakere har.