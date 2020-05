20 milliarder til eksportørene i revidert

– Det er viktig for norsk økonomi at handelen går så normalt som mulig. Jeg er glad for at vi nå får på plass en ordning som sikrer norske næringsaktører i en periode med stor usikkerhet i markedet, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Den nye ordningen i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) skal sørge for at norsk næringsliv fortsatt kan få kredittforsikring.

Denne type forsikring brukes ved salg på kreditt, både innenlands og ved eksport, og sørger for at selger får tilbake deler av salgssummen dersom kunden går konkurs eller ikke kan betale.

Håndsrekning til sjømatnæringen

Kortsiktig kredittforsikring er mye brukt av sjømatnæringen.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) viser til at innenlands salg og eksport av sjømat utgjør om lag 40 prosent av det totale forsikrede volumet for kredittforsikringsselskapene i Norge.

– Den norske sjømatnæringen eksporterer varer for over 100 milliarder kroner i året på kreditt. Dette er et av de viktigste virkemidlene for å sikre sjømateksporten fremover, sier han.

Staten tar risikoen

Regjeringen peker på at de økonomiske følgene av koronaepidemien har gjort det mer sannsynlig at flere bedrifter går konkurs. Dermed øker risikoen for avtalebrudd. Som en følge av det har de private kredittforsikringsselskapene i Norge redusert tilbudet til næringslivet.

Garantiordningen gjør at staten og forsikringsselskapene deler risikoen for tap opp til en grense på 1,8 milliarder kroner. Staten tar risikoen for tap mellom 1,8 og 20 milliarder kroner, mens forsikringsselskapene må ta all risiko for tap over 20 milliarder kroner.

Ordningen må godkjennes av tilsynsorganet ESA.