Evangeliesenteret kutter samarbeidet med Visjon Norge

Det var i et møte 26. mars at styret i Evangeliesenteret ble enige om å avslutte samarbeidet med TV Visjon Norge, melder Vårt Land.

– Vi har ulike syn på noen områder, som vi har gjort kjent for Visjon Norge i et eget møte, skriver Evangeliesenteret i en pressemelding.

Evangeliesenteret har sendt sine TV-programmer på Visjon Norge flere ganger i uken, og de har samarbeidet siden oppstarten av TV-kanalen for 17 år siden.

Forbrukertilsynet ila i slutten av april Visjon TV og Webshop et gebyr på 250.000 kroner for markedsføring av et kosttilskudd som tilsynet mener «utnytter befolkningens frykt for å bli smittet av koronaviruset».