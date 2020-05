Gjellestadskipet skal graves ut

Det er i revidert nasjonalbudsjett at regjeringen bevilger 15,6 millioner kroner til arkeologisk utgraving av vikinggraven. Utgravingen starter allerede i juni.

– Det finnes svært få bevarte vikingskip i verden, og all ny kunnskap om disse bidrar til en utvidet forståelse av samfunnet i vikingtiden, sier direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum i en pressemelding.

Prøveutgravingen i fjor viser at skipsgraven er svært utsatt for nedbrytning, og det har derfor vært viktig å komme i gang med utgravingen før det er for sent. Selve utgravingen er beregnet å ta fem måneder.

– Vi har lært mer om at det står dårlig til, og at vi har dårlig tid. Derfor bevilger vi disse pengene allerede nå, så vi kan redde mest mulig av skipet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Skipet ligger nedgravd på et jorde i Gjellestad i Halden kommune, der det ble funnet i 2018. Gjellestadskipet er omtrent like stort som Gokstadskipet og Osebergskipet.

– Funnet av Gjellestadskipet fra vikingtiden er viktig både nasjonalt og internasjonalt, sier Rotevatn, som mener det er viktig å ta vare på det som er igjen av skipet og sørge for at viktig kunnskap om vikingtiden blir tilgjengelig for allmennheten.

