Landets yngste koronadødsfall registrert i Bjørnafjorden

Mannen døde på Haukeland universitetssjukehus i Bergen lørdag, og alderen hans ble først offentliggjort via Bergens Tidende.

Flere medier skriver mandag kveld at den avdøde mannen er seksbarnsfaren Alexander Heggland. Han ble lagt inn på sykehus for åtte uker siden.

– Han lå på sykehuset i nesten en uke før han ble lagt i respirator, sier hans søster Ann-Christin Heggland til NRK. Hun oppfordrer alle i risikogrupper til å være kjempeforsiktige og ber folk om å ta oppfordringene fra Folkehelseinstituttet på alvor.

41-åringen fikk en nyretransplantasjon for 15 år siden.

Ifølge Os- og Fusaposten startet venner av familien en innsamlingsaksjon på nettstedet Spleis natt til mandag for å hjelp familien. Til VG sier initiativtaker Linda Helen Lundekvam mandag kveld at det har kommet inn over 500.000 kroner på kontoen på under et døgn.

I aldersgruppen 40–49 år er dette det fjerde dødsfallet, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Dødsfallet er også det første koronadødsfallet i Bjørnafjorden kommune, som har i underkant av 26.000 innbyggere.