Tusenvis av elever vender tilbake til skolebenken

Ni av ti foreldre svarer at de vil sende barna sine tilbake på skolen når den åpner, mens om lag én av ti er usikre, ifølge undersøkelsen Norsk coronamonitor utført av Opinion.

Flere er blitt positive de siste ukene.

– For det første opplever nok mange at det er krevende å ha barna hjemme, så av rent praktiske årsaker er det bedre å sende barna tilbake. For det andre har man tillit til at situasjonen blir håndtert på en god måte av myndighetene, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion til VG.