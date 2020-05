Det er i dag to måneder siden Verdens helseorganisasjon erklærte at covid-19-utbruddet er en pandemi, altså et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker over store deler av verden.

Det var da påvist 124.000 tilfeller og 4.500 dødsfall. To måneder senere er tallene langt verre. Over 4,1 millioner mennesker er bekreftet smittet og over 283.500 har mistet livet, viser tall fra Worldometer.