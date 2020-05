Fykse Tveit vigslet til preses og biskop

Tveit ble tilsatt som ny preses 30. januar av et enstemmig Kirkeråd. Både vigsling og innsettelse skulle egentlig ha funnet sted i Nidarosdomen i Trondheim 26. april, men coronapandemien gjorde at dette ble utsatt til søndag.

Visepreses biskop Atle Sommerfeldt ledet selve vigslings- og innsettelseshandlingen. Også biskopene Herborg Finnset og Stein Reinertsen medvirket i gudstjenesten, i tillegg til lederne av Kirkerådet, Nidaros bispedømmeråd og Sørsamisk menighetsråd.

Corona i prekenen

I sin preken tok Fykse Tveit opp coronapandemien.

– Kriser kan få oss til å bli selvopptatte. Men de kan også vekke oss til innsats. Vi kan se klarere, slik at vi ser hva som truer vår egen menneskeslekt og den naturen vi er en del av. Nå trenger vi kjærlighetens vilje til å stille opp for hverandre og for å ta vare på den ene jorda vi har. Kjærlighet uten offervilje og rettferdighet er overfladisk, sa han.

Tveit har aldri vært biskop selv, men blir nå preses og ledende biskop for Den norske kirke. Han overtar den prestisjefulle jobben etter Helga Haugland Byfuglien.

Samlet bispekollegium

Tveit kommer fra jobben som generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, som omfatter 350 kirker med en samlet medlemsmasse på om lag en halv milliard mennesker over hele verden.

Før det var han generalsekretær i Mellomkirkelig råd i sju år.

59-åringen er den første som blir preses uten å være biskop, men et samlet bispekollegium står likevel bak utnevningen og valgte å nominere kun ham, selv om de kunne nominert opp til tre kandidater.

De har uttalt at han har en ekstraordinær kompetanse og erfaring som gjør ham svært godt egnet for stillingen.