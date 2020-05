Hagen-saken: Politiet mener fortsatt at boligen i Sloraveien er åsted for et drap

– Politiet mener fortsatt at boligen i Sloraveien er åsted for et drap. Flere etterforskningsskritt gjenstår, og fortsatt tilgang til bolig og også andre eiendommer er derfor sentralt for etterforskningen, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i en pressemelding søndag.

Ransaking i Sloraveien gjennomføres siden politiet mener at drapshandlingen er foretatt der, og det var Anne-Elisabeth Hagens bopel, opplyser politiet.

Ransaking foregår med henvisning til straffeprosesslovens punkt om såkalt tredjemannsransaking.

Også hytta

Videre ransaker politiet med samme begrunnelse Tom Hagens hytte på Kvitfjell.

– Politiet har grunn til å anta at det på denne adressen kan finnes bevis av betydning for den pågående etterforskningen. Det vises til at hytta på Kvitfjell var et sted hvor fornærmede har hatt jevnlig tilhold i tiden fram til 31. oktober 2018, skriver politiet.

Dette var datoen da Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Hun er ikke funnet. De siste dagers utvikling i saken, påvirker ikke politiets hovedhypotese om at hun er drept, heter det.

– Vi gjør alt vi kan for å finne henne, avdekke hva som har skjedd og hvem som er ansvarlig, sier Haris Hrenovica.

– Ulike roller

Torsdag ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen, slik også ektemannen er. Han ble løslatt etter avhør, og samtidig endret politiet siktelsen til å gjelde medvirkning til grov frihetsberøvelse.

– Siktelsen mot mannen i 30-årene ble endret med bakgrunn i opplysninger fremkommet i avhør. Politiet mener fremdeles vi står overfor et drap, men fordi ulike personer kan ha hatt ulike roller, vil det kunne være aktuelt med siktelser for annet enn drap. Vi mener fortsatt at mannen i 30-årene har en rolle i saken, sier Hrenovica.

Kryptovaluta var tema

Politiet har tidligere bekreftet at de er kjent med mannens IT-og kryptovalutakompetanse og at han har en relasjon til Tom Hagen.

– Vi kan ikke gi noen ytterligere detaljer om dette av hensyn til den videre etterforskningen som pågår. Vi kan bekrefte at kryptovaluta har vært tema i avhørene, uten at vi kan kommentere konkrete detaljer fra disse, sier Hrenovica.

Tom Hagen hadde ifølge NRK minst ti møter med mannen i 30-årene, og temaet skal ha vært forretningsvirksomhet knyttet til kryptovaluta. Det skal ha skjedd før Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, og minst ett møte var på Hagens jobb, får kanalen opplyst.

Krypto-krav

Dag Svensson er forsvarer for mannen i 30-årene. Svensson ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger om møter. NTB har forsøkt å få en kommentar fra Svensson søndag, uten å lykkes.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, sier til NRK at Hagen ble overrasket over pågripelsen av mannen i 30-årene og at det ikke har vært en slik forbindelse som politiet tror.

I forbindelse med at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble det fremmet et krav fra angivelige kidnappere om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero.

Ikke hjem

Drapssiktede Tom Hagen slapp ut av varetekt fredag etter at påtalemyndighetens anke ble forkastet av Høyesteretts ankeutvalg.

Forsvarer Holden har uttalt at de vil vurdere lovligheten av tredjemannsransakingen av eiendommene i Lørenskog og på Kvitfjell – som medfører at Hagen ikke får bruke noen av dem.

– Han ønsker å flytte hjem og ta i bruk hytta si, sa Holden til NTB lørdag.

Forsvareren har ikke besvart NTBs henvendelse etter at politiet søndag sto fast ved å fortsette ransakingen av boligen og hytta.

