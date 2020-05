En skiløper ble tatt av skredet, men kom seg selv ut. En annen person er også gjort rede for. Politiet anså lenge situasjonen som uavklart, men har nå avsluttet søket.

– Vi har ikke opplysninger om at noen er savnet, men vi gjør et søk i området for sikkerhets skyld, opplyste Troms politidistrikt til NTB.