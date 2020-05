Mann knivstukket i Oslo – fire pågrepet

Fire menn er pågrepet etter at en mann ble knivstukket i Torshovdalen i Oslo natt til søndag. Politiet varslet om hendelsen klokka 1.59 natt til søndag. Knivstikkingen skjedde i forbindelse med en slåsskamp i Torshovdalen et kvarter tidligere.

Tilstanden var tidlig søndag morgen ikke kjent for politiet. De fire mennene ble senere pågrepet. Også er kniv og en blodig t-skjorte er funnet av politiet.

Over 10.000 koronadøde i Brasil

Ifølge brasilianske helsemyndigheter var det lørdag registrert til sammen 10.627 dødsfall fra covid-19 og 155.939 smittede. Landet er det hardest rammede i Latin-Amerika.

Tallene er høye, men forskerne mener likevel at det reelle tallet er 15 eller 20 ganger så høyt fordi så få mennesker er testet for viruset.

Fauci og to andre i Trumps krisegruppe i karantene

Tre medlemmer av Det hvite hus' krisegruppe for koronaviruset, inkludert Anthony Fauci, er i karantene etter å ha vært i kontakt med en koronasmittet i Det hvite hus.

Fauci, som er direktør for USAs institutt for allergi og infeksjonssykdommer og president Donald Trumps fremste helserådsgiver, har testet negativt, men må være to uker på hjemmekontor.

Elon Musk truer med å flytte Tesla ut av California

Elon Musk truer med å flytte Tesla-fabrikken ut av California på grunn av nedstengningene for å bremse koronaviruset. Musk sa lørdag han vil flytte Teslas hovedkontor til Texas eller Nevada med øyeblikkelig virkning.

Han gjorde det klart at en beslutning om å flytte selve fabrikken i Fremont sør for San Francisco avhenger av hvordan bedriften blir behandlet i framtiden.

Nattklubber og barer i Seoul stengt

Myndighetene i Sør-Koreas hovedstad Seoul stengte lørdag flere tusen barer og nattklubber på grunn av nye tilfeller av koronasmitte. Mange av de smittede hadde forbindelser til en 29 år gammel mann som besøkte tre nattklubber før han testet positivt.

Myndighetene forsøker nå å kontakte over 1.900 mennesker som hadde vært på de tre nattklubbene og andre steder i nærheten.