Hagen-saken: Politiet dropper drapssiktelse mot mann i 30-årene

Det bekrefter Øst politidistrikt lørdag kveld.

– Siktelsen er endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse, jamfør straffeloven paragraf 255. Vi har ingen flere kommentarer til siktelsen nå, opplyser påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt.

VG , Dagbladet og Nettavisen meldte om endringen først.

– Politiet opplyste om dette da vi startet avhørene i dag, sier Svensson til VG.

Ifølge Nettavisen stiller klienten seg uforstående til denne siktelsen.

Mannen i 30-årene ble løslatt etter avhør lørdag.

– Det er gjennomført flere avhør, det siste lørdag ettermiddag, der mannen har forklart seg for politiet. Han er løslatt fordi politiet ikke anser at det er fare for bevisforspillelse, sier påtaleansvarlig Hrenovica i en pressemelding.

Hos Kripos

Den siktede ble avhørt hos Kripos på Brynseng i Oslo lørdag. Til NTB sier Svensson at han er fornøyd med løslatelsen.

– Han skal prøve å komme seg hjem og slappe av, forteller forsvareren.

Den siktede mannen i 30-årene har en relasjon til Tom Hagen, og politiet har opplyst at de «er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse».

Han var først, i likhet med Tom Hagen, siktet etter straffelovens paragraf 275, for å ha tatt livet av Anne-Elisabeth Hagen eller medvirket til dette.

Hagen slapp ut av varetekt fredag etter at påtalemyndighetens anke ble forkastet av Høyesteretts ankeutvalg.

Skal ha spurt om kryptovaluta

På et nettforum som VG har sporet opp, tar den siktede mannen i 30-årene opp temaet usporbar kryptovaluta og setter det i sammenheng med kriminelle handlinger, blant annet kidnapping.

I forbindelse med at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble det fremmet et krav fra angivelige kidnappere om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero.

Statsadvokat Kirsti Guttormsen bekrefter overfor NRK at etterforskningsledelsen i politiet ønsket å pågripe Tom Hagen da han forlot Oslo fengsel fredag ettermiddag. Det godtok ikke statsadvokaten.

Ransaking

Ifølge NRK har politiet besluttet tredjemannsransaking av Hagen-familiens hjem i Sloraveien 4 i Lørenskog og en eiendom på Kvitfjell.

– Vi vil vurdere lovligheten av dette. Så får vi vurdere hva vi skal gjøre videre, sier forsvareren til Hagen, advokat Svein Holden, til NTB.

På grunn av ransakingene får ikke Hagen lov av politiet til å flytte hjem.

– Han ønsker å flytte hjem og ta i bruk hytta si, sier forsvareren.