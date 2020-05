Makaveli Lindén tiltalt for drap på Heikki Bjørklund Paltto (24)

Åpner for Premier League-fotball fra juni

Økt fare for snøskred på Svalbard

Ingen pågrepet etter at kvinne i 20-årene ble overfalt

Stappfull metrobane i Paris etter at folk fikk gå ut

Anmelder oljeselskaper for utslipp av giftig smøreolje

To svensker tiltalt for København-bombe

Grønt lys for Premier League kan bli gitt tirsdag

Over 4.000 nordmenn hentet hjem siden coronakrisen begynte

Forsiktig gjenåpning over store deler av Europa

Bestefar tiltalt for grove overgrep mot to barnebarn

Latvier tiltalt for julebord-drapet i Holmenkollen

Minst 19 døde da Iran ved et uhell avfyrte missil mot eget fartøy

Elleve pågrepet i Venezuela, anklaget for mislykket invasjon

Dødsulykke under marineøvelse i Iran

Italia strammer grepet for fengslede mafiabosser

Pence avviser at han er plassert i karantene

Equinor-sjefen bekrefter at han har vært tett på selskapets USA-trøbbel

Ap mener Nordsjøen også er arena for ny norsk industri

Ingen dato satt for karantene for tilreisende til Storbritannia

Over 10.000 koronasmittede i Sør-Afrika

Rumensk vogntogsjåfør hadde over 2 i promille

Boris Johnson til britene: Det er for tidlig å åpne landet

Mange sykepleiere er redd for å smitte eldre på sykehjem

Norge

Hagen-saken: Politiet mener fortsatt at boligen i Sloraveien er åsted for et drap