Lettet Tom Hagen ble kjørt til familiemedlem

Drapssiktede Tom Hagen var svært glad og lettet etter løslatelsen fra varetekt fredag, opplyser Hagens forsvarer, advokat Svein Holden.

– Han var veldig glad og gledet seg til å komme tilbake til familien sin. Vi kjørte ham til et familiemedlem og det var, utrolig nok, omstendighetene tatt i betraktning, en hyggelig tur. Han var lettet og glad, sier Holden til VG.

To personer i Det hvite hus koronasmittet



Presserådgiveren til USAs visepresident Mike Pence har testet positivt for koronaviruset. To personer i Det hvite hus er meldt smittet.

Rådgiveren Katie Miller testet positivt fredag. Hun har ikke vært i direkte kontakt med president Donald Trump, men har vært i kontakt med visepresidenten.

Storbritannia innfører to ukers karantene

For å unngå en ny smittebølge med koronavirus vil Storbritannia innføre strenge restriksjoner, inkludert to uker karantene for alle som kommer til landet.

Det melder blant andre The Times og The Guardian , som skriver at det er ventet at innreisekravet om to uker i karantene for alle utlendinger og returnerende briter, vil bli kunngjort søndag. Da skal statsminister Boris Johnson presentere en plan for veien videre i England.

8.069 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 35

Det var ved midnatt registrert 8.069 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 35 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 74 tilfeller.

I alt 61 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var lørdag registrert 218 døde som følge av sykdommen.

Ny dyster rekord for Brasil

Brasil, det hardest rammede landet i Latin-Amerika, registrerte fredag 751 koronarelaterte dødsfall på ett døgn. Totalt har 9.992 personer mistet livet i landet som har over 145.000 bekreftede tilfeller, viser tall fra Worldometer.

Brasil er det åttende hardest rammede landet i verden, men bare en brøkdel av tilfellene og dødsfallene fanges trolig opp av myndighetenes statistikk, noe som også trolig er tilfelle i en rekke andre land i Latin-Amerika, Afrika og Asia.

Mann bekreftet død – funnet i vannet

En fisker i 50-årene fra Troms er natt til lørdag bekreftet død ved sykehuset i Hammerfest etter å ha blitt funnet i vannet i Breivikfjorden utenfor byen ved 22.15-tiden.

Mannen og fiskebåten ble ved 20-tiden fredag meldt savnet etter at han ikke vendte tilbake fra fiske. Et omfattende søk med redningsskøyte, to helikoptre og flere fiskefartøyer ble startet i området ved Breivikfjorden utenfor Sørøya i Finnmark.