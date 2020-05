Politiet etterforsker Innovasjon Norge

Gründer Ottar Zahl Jonassen anmeldte Innovasjon Norge for å få klarhet i hvorfor han er blitt kredittsjekket, skriver NRK. Innovasjon Norge opplyser til NTB at det dreier seg om en personlig kredittsjekk, tre av vedkommendes enkeltmannsforetak og seks kredittsjekker at et aksjeselskap.

– Det er bra de tar saken alvorlig, jeg setter stor pris på det. Jeg føler at jeg endelig blir tatt på alvor, sier forretningsmannen, som driver med utvikling av hotellprosjekter i Vadsø.

Jonassen sier han aldri har hatt noe kundeforhold til Innovasjon Norge.

Politiadvokat Marit Valen i Finnmark politidistrikt forteller at hun ikke kan si så mye da hun ennå ikke formelt har fått saken overført fra Økokrim.

– Sakene vil bli etterforsket på vanlig måte for å avdekke hvorvidt det er gjort noe straffbart, sier hun.

Innovasjon Norge sier de ønsker å bidra til å få saken belyst og har allerede kuttet de ansattes tilgang til å gjøre kredittvurderinger.

– Vi tar anmeldelsen til etterretning og har all interesse av å samarbeide med politiet, slik at vi får klarlagt alle forhold i saken, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand i Innovasjon Norge.