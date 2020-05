Straffesaker etterforskes i rekordfart – retten klarer ikke følge opp

– Nå er vi nede på de nasjonale kravene. Det er veldig positivt, sier politimester Ole B. Sæverud i Sørøst politidistrikt til NRK.

Kriminaliteten har den siste tiden gått ned over hele landet, og selv om politimesteren skulle vært årsaken til nedgangen foruten, er han fornøyd med at politiet har fått mer tid. Så langt i år har bunken med straffesaker blitt redusert fra 6.000 til 4.000 i hans distrikt.

Etter at politiet har tatt ut tiltale i sakene, skal de behandles i retten. En som plutselig har fått veldig mye å gjøre, er sorenskriver Jahn Mydland i Nedre Telemark tingrett.

– Vi har ikke kapasitet til å få sakene berammet slik de normalt skulle, sier han.

Av hensyn til smittefare brukes det flere rettssaler til hver sak, og allerede venter det behandling av rundt 1.200 saker i Norge. Det gjelder også alvorlige narkotikasaker og sedelighetssaker.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) er glad for at antallet saker reduseres og sier at de har satt i gang flere midlertidige løsninger for å få unna sakene, blant annet ved hyppigere bruk av video- og telefonkonferanser i rettssaker.

– Det er viktig at alle har lik tilgang til domstolen, uavhengig av hvor de bor i landet. Jeg vil oppfordre domstolene til å lære av hverandre og utveksle gode erfaringer, samt lytte til anbefalinger fra Domstoladministrasjonen, sier hun.