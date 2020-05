Rohingya-flyktninger har ankommet øy utenfor Bangladesh etter uker på havet

En talsperson for politiet i Bangladesh sier at flyktningene ble sendt til øya Bhasan Char etter å først ha ankommet et sted langs kysten i landet.

Talsperson Louise Donovan for FNs høykommissær for flyktninger, bekrefter opplysningene overfor nyhetsbyrået AP.

– Vi leter etter ytterligere informasjon fra myndighetene i Bangladesh, sier hun.

En annen gruppe på 29 rohingya-flyktninger ankom øya på søndag etter å ha vært flere uker på sjøen.

Det skal være hundrevis av rohingya-flyktninger om bord på minst to fiskebåter i havområdet mellom Bangladesh og Malaysia.