Huseierne og Forbrukerrådet krever at bankene senker renten

På mindre enn to måneder har Norges Bank senket styringsrenten med 1,5 prosentpoeng, skriver Dagens Næringsliv. Torsdag endte rentemøtet i sentralbanken med å sette renta på null for første gang i historien. Flere mindre banker fulgte etter og satte ned sine boliglånsrenter me 0,2 eller 0,4 prosent.

De to største bankene i Norge, DNB og Nordea, hadde torsdag ettermiddag ikke meldt om renteendringer. Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne reagerer og sier at bankene ikke lenger kan forklare seg med at innlånsrenten Nibor har falt like mye som styringsrenten.