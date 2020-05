Forhandlingene mellom Norge og Storbritannia i gang

Sammen med de andre EØS/EFTA-landene Island og Liechtenstein, innledet de norske sjefforhandlerne prosessen som skal videreføre samarbeidet med Storbritannia etter Brexit. En avtale må være på plass innen utgangen av året når overgangsperioden etter Storbritannias utmelding fra EU vil være over.

På grunn av koronautbruddet ble det forsinkede oppstartsmøtet torsdag gjennomført som fjernmøte.

– Samtidig er det avgjørende for vårt forhold til Storbritannia at vi får på plass gode ordninger også etter brexit, så jeg er glad for at vi likevel kan snakke sammen ved hjelp av videokonferanser, sier utenriksminister Eriksen Søreide i en uttalelse fra Utenriksdepartementet.

Norge eksporterer olje, gass og varer til Storbritannia for 181 milliarder kroner. I tillegg selger norsk næringsliv tjenester for 38 milliarder kroner på den andre siden av Nordsjøen. Motsatt vei importerer Norge varer og tjenester fra Storbritannia for omtrent 85 milliarder kroner.

– Storbritannia er en av våre viktigste samarbeidspartnere, og regjeringen ønsker å bevare et tettest mulig forhold mellom våre to land også etter brexit. Det er et omfattende arbeid som ligger foran oss, som reflekterer det brede og gode forholdet vi har til Storbritannia, sier Søreide etter oppstartsmøtet.

Det er den erfarne diplomaten Atle Leikvoll, som helt siden 2017 har hatt hånd om Norges interesser i forbindelse med brexit, som leder den norske forhandlingsdelegasjonen. Tidligere har Leikvoll blant annet vært EU-ambassadør og generalkonsul i New York, og har også ledet norske forhandlinger i G20-samarbeidet.