Rapport: Anbefaler nasjonale krav til risikovurdering av tiltak som påvirker barn og unge

Gruppa anbefaler at hver enkelt virksomhet gjør en risikovurdering når det iverksettes omdisponeringer eller kontaktreduserende tiltak utover de grunnleggende smittevernskravene i tjenester som berører barn og unge.

«Dette for å synliggjøre at tjenester til barn og unge skal prioriteres under pandemien», heter det i rapporten utarbeidet av koordineringsgruppa.

Koordineringsgruppa, som er ledet av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir), skal se på følgene coronatiltakene har hatt for tjenestene til barn og unge, og som skal levere rapporter hver 14. dag.

– Vi har nå mottatt to statusrapporter som viser at pandemien og smitteverntiltakene i stor grad har påvirket hverdagen til barn og unge, og at tjenestetilbudet har blitt vesentlig redusert, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding.

Holdt igjen

Ropstad mottok den første rapporten 20. april. Den ble imidlertid offentliggjort først 29. april. Rapporten som kom torsdag, fikk Ropstad allerede 30. april.

Opposisjonen har tidligere vært kritisk til dette.

– Her teller hver eneste dag, og vi kan ikke ha det sånn at kjempeviktig informasjon for allmennheten, for kommuner og for opposisjonen, ikke kommer ut før det passer med regjeringens kommunikasjonsstrategi, sa SV-leder Audun Lysbakken til NRK onsdag.

Har rammet

Allerede i den første rapporten kom det fram at overdrevne coronatiltak har rammet sårbare barn.

– Mange virksomheter, det handler om kommuner, sykehus, politi, ser ut til å ha overreagert samtidig for å begrense smitte uten å ha vurdert hvilke konsekvenser det får for barn og unge, sa direktør Mari Trommald i Bufdir til NRK mandag.