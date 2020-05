Solberg: Nye lettelser hver 14. dag

Regjeringen la torsdag fram sin plan for å gjenåpne Norge. Norge er nå over i en ny strategi mot coronaepidemien, sa statsministeren.

– Fram til nå har strategien vært så slå ned viruset. Nå er vi over i en kontrollstrategi, sa Solberg.

Hun uttrykket lettelse over at det nå er mulig å åpne opp samfunnet igjen.

– Nå snakker vi om hvilken rekkefølge vi kan åpne opp samfunnet, ikke hva vi må stenge ytterligere ned. Det viser at strategien har funket, sa hun.

Forutsetningen for gjenåpningen er at smitten fortsatt holdes under kontroll, understreket hun.

Tillater 20 personer



På en pressekonferanse torsdag opplyser regjeringen at det nå er tillatt å møtes i grupper på 20 personer.

– Det betyr at vi nå kan starte planleggingen av 17. mai-frokost med flere enn dem du bor med, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) under regjeringens pressekonferanse torsdag.

Vi må fortsatt holde 1 meters avstand, men det blir fint å kunne møtes fysisk igjen, sa han videre.

På offentlige arrangementer er det tillatt med 50 personer, og fra 15. juni blir det tillatt med 200 personer på slike arrangementer.

Badeland åpnes 15. juni



Ropstad sier at det er nødvendig med strengere tiltak for private arrangementer.

– Samlinger privat kan ikke reguleres på samme måte. Risiko for smitte er høyere, selv om smittereglene gjelder, sa han.

Regelen om at man kan være 20 personer samlet gjelder også for organisert idrett, og regelen om 50 personer gjelder for idrettsarrangementer.

Badeland og svømmehaller kan åpnes for publikum fra 15. juni, dersom helsemyndighetene og bransjen sammen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

Skolene åpnes neste uke



Grunnskoler og videregående skoler skal gjenåpnes i løpet av neste uke.

– Så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake i neste uke, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Alle de helsefaglige rådene vi har fått, tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, sier hun.

Hun sier det kan være behov for å gjøre lokale tilpasninger.

17. mai



Regjeringen åpner for at skoler og andre fellesarealer kan benyttes til fellesarrangementer med opp til 50 deltakere på 17. mai. Også flaggheisinger og kransenedleggelser kan gjennomføres, men med mindre antall tilskuere.

– Det vil være lov med matservering dersom det er håndvask eller desinfeksjonsmiddel tilgjengelig, sa kulturminister Abid Raja (V) på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Barnetog kan ikke gjennomføres, men korps og kor kan benyttes.

Karanteneplikten for personer som har vært i nærkontakt med coronasmittede, forkortes nå til ti dager.

– Ny kunnskap gjør at vi i dag endrer karanteneplikten fra 14 til 10 dager, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Definisjonen av nærkontakt er den samme: personen må ha vært nærmere enn to meter av den coronasmittede i minst 15 minutter.

– Gladnyhet til de som elsker idrett



Regjeringen sier ja til seriespill i toppfotballen fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

Norske idrettshaller åpnes med umiddelbar virkning. Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan nå gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer skal følges.

– Idrettslagene kan starte opp igjen med mer aktivitet for barn og unge. Det er en gladnyhet for alle som elsker idrett, sa Raja.

Videre heter det fra regjeringen at «idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper» kan avholdes fra og med torsdag innenfor smittevernreglene som gjelder. Totalt kan det være 50 deltakere i disse, forutsatt at det holdes én meters avstand.