Tom Hagens forsvarer ikke overrasket over løslatelsen

Torsdag besluttet lagmannsretten, under dissens, at Tom Hagen skal løslates. Et flertall av dommerne mener det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drap eller medvirkning til drap. Kjennelsen ble anket av politiet og ble gitt såkalt oppsettende virkning, og dermed blir ikke Hagen løslatt fra varetekt før Høyesterett har behandlet saken.

Holden mener politiet har gjort en feilvurdering.

– Jeg synes dette er særdeles trist. Pågripelsen har vært en katastrofe for Hagen og hans barn og venner. Det er uttrykk for en grov feilvurdering fra politiets side, sier advokaten.

