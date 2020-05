Den amerikanske reisegiganten Expedia – med en rekke kjente operatører som Egencia, Trivago og Hotels.com i sin portefølje – samhandler med virksomheter i israelske bosettinger på Vestbredden, i okkuperte deler av Øst-Jerusalem og på Golanhøyden, ifølge en rapport fra FNs Høykommissær for menneskerettigheter.

Også Egencia, som nylig fikk fornyet tillit som leverandør av reiser til mer enn 160.000 statsansatte i Norge, formidler overnattingssteder i israelske bosettinger. Et opphold ved idylliske Biankini village resort i bosettingen Kalya, er bare et par tastetrykk unna for den som ønsker seg dit med Egencias hjelp:

Og klikker man seg inn på søster-selskapet Hotels.com, kan man raskt booke et par netter i gjestehuset Nof Canaan i den ulovlige bosettingen Kfar Adumim øst for Jerusalem. Der har man tilgang til eget svømmebasseng – og panaoramautsikt over den mektige Judea-ørkenen, der palestinske gjetere ofte passer sine dyr.

– Det er oppsiktsvekkende at UD og Norad kjøper tjenester av et selskap som tilbyr overnatting i israelske bosettinger, sier Norsk Folkehjelps Andrew Preston.

Han sier avtalen staten har med Egencia sender ut svært uheldige signaler.

– Det bidrar til å motvirke norsk utenrikspolitikk – og til at Israel får feste grepet om de palestinske områdene. Politikken UD styrer etter er egentlig veldig viktig, fordi den gjør det mulig å beholde en tanke om at en to-statsløsning er mulig. Norske myndigheter fremhever ofte at demokrati og menneskerettigheter er kjernen i norsk utenrikspolitikk. Det forplikter, og når de nå søker plass i Sikkerhetsrådet, er det ekstremt viktig at de har ryddet i eget hus først, sier Preston.

Egencia: Kun visse overnattingssteder

Expedia får følge av mer enn 100 selskaper på FN-lista som ble lagt frem i februar. Ifølge nettavisen Khrono, som først omtalte FN-rapporten i Norge, har Egencia siden 2018 solgt reiser til rundt 140 offentlige virksomheter – og fikk nylig fornyet tillit som et av statens to reisebyråer. Anbudskonkurransen Egencia vant er foreløpig ikke avklart fordi det har kommet inn en klage på vedtaket, opplyser Digitaliseringsdirektoratet nå.

Det betyr at beslutningen skal prøves i en rettsak, sannsynligvis i løpet av mai.

Bistandsaktuelt har i lang tid etterspurt Egencias reaksjon på FN-rapporten, men selskapet med millionomsetning som følge av avtalen med norske myndigheter har ikke ønsket å stille til intervju. I et epostsvar påpeker selskapet at de ikke har kontorer på palestinsk okkupert område, at «FNs menneskerettighetsråds henvisning til Expedia kun omhandler visse overnattingssteder i disse områdene», samt at hotellene kun er oppført på Egencias nettsider:

«Expedia Group er opptatt av å gi våre kunder fullt innsyn når det gjelder reiser til omstridte territorier over hele verden. I de okkuperte palestinske områdene omtaler vi disse overnattingsstedene som "israelske bosetninger" inne på palestinsk område. Vi gjennomgår kontinuerlig den informasjonen vi gjør tilgjengelig for våre reisende, ikke bare når det gjelder de okkuperte palestinske områdene, men også andre omstridte territorier globalt, for å sikre at de reisende får tilstrekkelig innsyn for å kunne ta veloverveide reisebeslutninger i slike komplekse situasjoner», heter det i uttalelsen Bistandsaktuelt har fått oversendt.

Expedia ble allerede for halvannet år siden trukket frem i en Amnesty-rapport for å formidle overnattingssteder på okkupert palestinsk jord. Den gang dokumenterte menneskerettsorganisasjonen at Expedia-systemet formidlet minst ni hoteller og overnattingssteder i ulovlige bosetninger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, samt et dusin oppføringer i ulovlige bosetninger på Golanhøyden.

Expedias datterselskap Egencia, med den norske stat på kundelista, formidler overnatting ved Biankini village resort i den ulovlige bosettingen Kalya øst for Jerusalem, ved Dødehavet. Foto: Menahem Kahana / AFP / NTB scanpix, faksimile: Egencia

Det finnes en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og FNs generalforsamling som fastslår at bosettingene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem er ulovlige, og FNs folkerettsdomstol i Haag konkluderte allerede i 2004 at de israelske bosettingene er etablert i strid med folkeretten.

Både FN og internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og Human Rights Watch har slått fast at bosettingene fører til en lang rekke brudd på palestinernes rettigheter, inkludert tilegnelse av naturressurser, tvangsflytting, voldelige angrep og skade på eiendom og livsgrunnlag.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) anbefaler at selskaper gjennomfører aktsomhetsvurderinger i konfliktområder på en grundigere måte enn vanlig, og FNs arbeidsgruppe for menneskerettigheter og næringsliv slo i 2014 fast at selskaper som har virksomhet i eller knyttet til israelske bosettinger må «vise at de ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd».

Med sin omfangsrike reiseportefølje bidrar Expedia ifølge kritikerne til den ulovlige bosettingsøkonomien ved å drive turisme og til å skaffe arbeidsplasser og inntekter – som igjen bidrar til å finansiere eksistens og utvidelse av bosetningene, i strid med folkeretten.

Norsk Folkehjelp: Fornyer ikke avtalen

At den norske stat kjøper reisetjenester fra selskaper som kan knyttes til virksomhet på et område som en lang rekke FN-resolusjoner mener er ulovlig, er problematisk mener Norsk Folkehjelp, som også er kunde av Egencia.

Da den norske organisasjonen ble kjent med innholdet i FN-rapporten, tok de umiddelbart kontakt med reiseoperatøren. Etter en lengre dialog har Generalsekretær Henriette Killi Wehstrin denne uka informert Egencia om at Norsk Folkehjelp ikke vil fornye avtalen når den utløper i januar 2021.

«Norsk Folkehjelp beklager at Egencia ikke velger å stanse markedsføring av tjenester på okkupert territorium. (...) Så lenge dere fortsetter å reklamere for reisemål på okkupert område, kommer vi til å avslutte vårt kundeforhold til dere», heter det i et epostsvar Bistandsaktuelt har fått innsyn i.

Organisasjonens Palestina-rådgiver Andrew Preston mener Egencia ikke tar sitt samfunnsansvar på alvor, og i stedet overfører dét til sine kunder.

– Dette en ansvarsfraskrivelse og en tilnærming som bryter med de internasjonale retningslinjene for næringsliv og menneskerettigheter. Store multinasjonale selskaper må gjøre aktsomhetsvurderinger. Når Expedia har koblinger, slik FN-rapporten påpeker, har de ikke gjort jobben sin. Ingen kan være overrasket over at samhandling med bosettingene er problematisk, sier Preston.

– Det er Expedia som er med på FN-lista, hvorfor må også Egencia endre kurs for at dere skal kjøpe tjenester av dem?

– Det er morselskapet som er listet i FN-rapporten, men de er del av det samme systemet, og Egencia har selvsagt også et ansvar å gjøre det de kan for å redusere negativ påvirkning. Virksomheten er problematisk fordi den medvirker til brudd på folkeretten. Det ønsker ikke vi å bidra til.

NTL: Meget kritikkverdig

Andrew Preston påpeker at norske myndigheter også bør stille tilsvarende krav.

– Norges posisjon har vært at man skal ha en klar differensiering mellom staten Israel og de okkuperte palestinske områdene. Det skal gjelde i alle forhold mellom Israel og Norge, blant annet handelsavtaler, slik at vi ikke støtter opp under internasjonal ulovlighet på okkupert område. Når UD har en forbindelse med et selskap som tilbyr slike tjenester har man ikke fulgt opp sin egen politikk.

– Dere kritiserer både UD og Egencia i denne saken. Men helt fram til avtalen utløper i januar 2021 er også Norsk Folkehjelp kunde av Egencia: pinlig?

– Dette er helt klart en glipp fra vår side. Koblingen til Expedia har gått litt under radaren og viser at det kreves årvåkenhet i forhold til egne leverandører, men det er også derfor selskaper som Egencia må være spesielt nøye når det gjelder virksomhet i konfliktområder.

– Når israelske myndigheter flagger at de vil bidra med økonomiske insentiver til aktører som vil drive med turisme på okkupert palestinsk land, er det en måte å feste grepet om de palestinske områdene?

– Israels politikk har bidratt til mer bosetting på Vestbredden. Når bosetterne beslaglegger store områder vanskeliggjør det en oppbygging av den palestinske økonomien. Det handler om tilgang til landbruksområder, men også om handelen mellom de ulike områdene på Vestbredden og til Gaza.

Som Preston er også Forbundsleder i Norsk tjenestemannslag (NTL) Kjersti Barsok sterkt kritisk til at den norske stat har Egencia som en av to tilbydere av reisetjenester. Fagforbundet har rundt 50.000 medlemmer i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, og som Khrono tidligere har omtalt, var NTL-lederen blant avsenderne av et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet der det ble tatt til orde for å legge press på Egencia.

Men brevet er foreløpig ikke besvart, og nå gjentar Barsok kritikken.

– Det er kritikkverdig at staten som en stor innkjøper benytter et selskap som bidrar til aktivitet på okkupert, palestinsk område. Som største fagforening i staten, er NTL opptatt av at statlige aktører skal bruke innkjøpsmakta si godt, og det burde ikke være for mye forlangt at selskapene staten handler med opererer i tråd med internasjonal lov – og ikke minst menneskerettighetene, sier Barsok nå.

UD: – Ikke riktig å kommentere

Verken politiske ledelse i Utenriksdepartementet (UD) eller Norads ledelse har ønsket å stille til intervju forå svare på kritikken fra Norsk Folkehjelp.

UD har ikke svart på spørsmål om hvor mye utenrikstjenestens ansatte kjøpte reiser for i 2019. Men Egencia formidlet reiser til Norad for nær 14 millioner kroner ifjor, opplyser direktoratet og henviser til UD for flere svar.

I et epostsvar sier statssekretær Audun Halvorsen (H) at «regjeringen anser de israelske bosettingene på okkupert område for å være i strid med folkeretten», og til hinder for en fremforhandlet to-statsløsning:

– Den norske holdningen om bosettingene er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og vurderinger fra Den internasjonale domstol i Haag. For Norge innebærer dette en forpliktelse til ikke selv å iverksette støttende tiltak, og til å motvirke aktiviteter som støtter opp under de ulovlige bosettingene. Selskaper som opererer på okkupert område kan risikere å støtte opp under folkerettsbrudd.

Statssekretæren ønsker ikke å mene noe om at Egencia er oppført på OHCHR-lista:

– Det er Statens innkjøpssenter som har det formelle ansvaret for statens fellesavtaler. Statens innkjøpssenter står nå midt i en ny anskaffelse av reisebyråtjenester, og det er derfor ikke naturlig for meg å kommentere en pågående anskaffelse.

Obligatorisk del av statlige avtaler

På spørsmål om Utenriksdepartementet vil søke å finne en ny samarbeidspartner for egne ansattes reisevirksomhet, henviser statssekretæren igjen til Digitaliseringsdirektoratet.

– Det er opp til Statens innkjøpssenter å vurdere og beslutte leverandør av disse tjenestene, basert på sine kriterier og de rammene som følger av anskaffelsesregelverket. Deltakelse i fellesavtalene er obligatoriske for alle statlige forvaltningsorganer i sivil sektor.

Bistandsaktuelt har bedt Statens innkjøpssenter om et intervju. I den forbindelse er det oversendt spørsmål om hvorvidt funnene i OHCHR-rapporten – der det fremgår at en av statens to tilbydere av reise-tjenester indirekte er på FN-lista over 112 selskaper som har aktivitet i, eller samhandler med israelske bosettinger – er problematiske. Bistandsaktuelt har også spurt om det vil påvirke den stadig pågående anbudsprosessen, men ingen fra Statens innkjøpssenter eller Digitaliseringsdirektoratet har ønsket å stille til intervju.

I et epostsvar fremholder Kjetil Østgård, direktør i Statens innkjøpssenter at han ikke kan kommentere saken ut over det anskaffelsesjuridiske:

– Vi er oppmerksom på rapporten. Med bakgrunn i denne har vi foretatt en anskaffelsesjuridisk vurdering. Vår vurdering er at vi hverken har plikt eller mulighet etter anskaffelsesregelverket til å avvise leverandøren fra konkurransen.