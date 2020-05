Ny tilsynssak mot koronarammet sykehjem i Bergen

Assisterende fylkeslege Linda Svori bekrefter overfor Bergens Tidende at det er opprettet en tilsynssak basert på varselet, som ble sendt 21. april.

– Det som ble fortalt var såpass alvorlig at vi anbefalte pårørende å be Fylkesmannen gjennomføre et tilsyn, sier spesialrådgiver Benedicte Gram-Knutsen i Byombudet i Bergen.