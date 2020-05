To til sykehus etter frontkollisjon på Ringerike

To personer er fraktet til sykehus etter at to personbiler frontkolliderte på Hensveien nord for Hønefoss. Det er meldt om store materielle skader.

Skadeomfanget er ukjent for de to personene, som kjørte alene i hver sin bil da kollisjonen fant sted.

Gasslekkasje ved kjemisk anlegg i India

Minst tre personer er døde, og 20 personer kritisk skadd etter en gasslekkasje ved et kjemisk anlegg i havnebyen Visakhapatnam i India, ifølge flere medier.

India Today melder at mellom 150 og 170 personer er kjørt til sykehus etter lekkasjen, som fant sted i 3-tiden lokal tid. Times of India skriver at over 1.000 personer skal ha fått pusteproblemer som følge av lekkasjen.

Ny statsminister i Irak

Mustafa Kadhemi ble torsdag offisielt godkjent som Iraks nye statsminister, etter fem måneder uten regjeringssjef.

Han har lenge hatt tette bånd til USA, men kilder opplyser at han de siste månedene også har bedret Iraks forhold til Iran.

7.000 nye israelske boliger på Vestbredden

Israels forsvarsminister Natali Bennett utstedte onsdag byggetillatelse for 7.000 nye boliger nær Betlehem på den okkuperte Vestbredden.

Sett bort fra USA, har det bredere verdenssamfunnet fordømt Israels planer om nye bosetninger i området.

Koronakrisen tiltar i Brasil

Det ble registrert 10.503 nye smittetilfeller og 615 dødsfall i Brasil onsdag. Det er det høyeste antallet, både for nye smittetilfeller og for nye dødsfall, på samme døgn i landet.

Brasil har natt til torsdag norsk tid 125.218 smittede og 8.536 døde.