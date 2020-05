Deler av Manshaus-saken kan bli lukket

– Jeg vil be om delvis lukkede dører under noen av forklaringene. Det er av hensyn til privatlivets fred og sakens opplysning. Men jeg er av den oppfatning at det som er sentralt og viktig for allmennheten å få innsyn i, det vil de få innsyn i, sier Philip Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, til NTB.

Det er ikke kommet noen lignende begjæring fra aktor i saken, statsadvokat Johan Øverberg. Siste berammede rettsdag er 26. mai.

Den draps- og terrortiltalte 22-åringen setter seg i vitneboksen i rettssalen i Sandvika klokka 10, etter innledningsforedragene. Etter det Fries vet, vil han forklare seg. Han vil først gi en fri forklaring før partene vil stille ham spørsmål.

22-åringen har sittet varetektsfengslet siden han 10. august i fjor skjøt sin stesøster på Eiksmarka i Bærum og deretter angrep Al-Noor-moskeen på Skui. Han har erkjent handlingene han er tiltalt for, men ikke straffskyld. Han har påberopt seg nødrett.

Politisk propaganda

Manshaus er den eneste som har fast plass i rettslokalet. De øvrige som er til stede, er rettens aktører, som sitter med to meters avstand til hverandre. Øvrige vitner vil sitte i rettsbygget på motsatt side. Saken blir overført til mediene på videolink grunnet faren for koronasmitte.

I alle fengslingsmøter så nær som ett etter at han ble pågrepet 10. august i fjor, har Manshaus gjort en eller annen form for nazihilsen. Aktor sier det kan bli vanskelig å avskjære forsøk på politisk propaganda fra ham.

– Hans oppgave er å møte opp og forklare seg, og jeg forventer ikke annet enn at han har anledning til det. Jeg kan ikke helt se en løsning på hvordan rettssaken blir uten forklaring fra tiltalte, sier Øverberg til Dagbladet.

Statsadvokaten mener omtale av Manshaus' politiske bakgrunn kan være av interesse for retten.

– Han står fritt til å forklare seg om bakgrunnen for det han er tiltalt for – hva og hvorfor han gjorde det. Det er interessant hvilket tankegods han handlet ut fra, og om han fremdeles holder fast ved det, sier aktor.

Tolk

Tiltalte fortsetter sin forklaring fredag etterfulgt av forklaringen til Muhammad Rafiq, en av de to eldre mennene som overmannet 22-åringen da han dukket opp bevæpnet i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum.

– Jeg fikk uante krefter og hoppet på mannen. Jeg tok et hardt grep rundt ham og klarte å felle ham. Han hadde minst tre våpen, som han mistet på gulvet. Han prøvde å få tak i våpnene og kjempet hardt for å komme seg løs. Jeg visste at jeg ville dø hvis jeg slapp ham. Derfor holdt jeg ham så hardt som jeg kunne, sa han i et intervju med Aftenposten i fjor sommer.

Rafiqs forklaring vil foregå med tolk.