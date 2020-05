Siv Jensen ber regjeringen åpne opp

Til TV 2 sier Jensen at hun vil be regjeringen åpne opp om planene for hvordan Norge skal tilbake til normalt etter pandemien. Hun vil vite om det finnes en hemmelig kø eller liste over når ting skal åpne opp igjen.

Jensen minner statsminister Erna Solberg om at hun leder en mindretallsregjering og at Stortinget skal kunne kontrollere.