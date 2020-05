Skolene får mange millioner til å styrke hjemmeundervisningen

Hun understreker overfor VG at ingenting blir klart om skoleåpning før torsdag.

– Det er åpenbart at det vil være behov for en god del hjemmeundervisning selv om vi åpner skolene gradvis. Det vil være mange steder der det er vanskelig å samle alle elevene fysisk på skolen fortsatt, sier kunnskapsministeren.

Hun tror en vanlig skolehverdag blir vanskelig fram mot sommeren – og ber folk være forberedt på at det kan fortsette utover høsten.

Pengene er en del av forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

I næringsorganisasjonen IKT-Norge er de glade over at regjeringen ser verdien av de digitale læringsverktøyene som har hatt en eksplosiv bruk under pandemien.

– Koronakrisen har gitt oss mulighet til å hente ut verdiene av tilgjengelig teknologi og digitale ressurser. Samtidig har det vist oss de utfordringene utdanningssektoren står overfor ved å ta i bruk digitale læremidler, sier spesialrådgiver Heidi Austlid i IKT-Norge til NTB.

Hun sier at man i fortsettelsen må satse på tre ting parallelt:

– Vi må ha et mangfold av digitale læremidler i alle fag, på alle nivå. Vi må ha systematisk satsing på lærernes digitale pedagogiske kompetanse og vi må ha tilstrekkelig digitalt utstyr til alle elever, sier Austlid.