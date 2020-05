Grensekontrollør skjelte ut åtte passasjerer, men én var politimann

Familien på åtte var i fjor sommer på vei til Pakistan på ferie. Før innsjekking måtte de vise frem passene, men fikk da en uhyggelig opplevelse:

Den kvinnelige grensekontrolløren skjelte ut en 64-årig mann og mente en 13-åring blikket henne.

Det hun ikke visste var at en i følget var politimann.

«Slik oppførsel har jeg aldri før opplevd av noen som jobber i politiet», heter det i en klage til Øst politidistrikt som nå har konkludert med at det er grunnlag for kritikk:

«Vi beklager videre den negative opplevelsen du og din familie fikk i forbindelse med møtet med politiet», skriver visepolitimester Geir Johan Solem til klageren som selv jobbet for Politiets utlendingsenhet frem til ferieturen.

Skjelte ut 64-åring



I klagen beskriver politimannen hvordan den kvinnelige politiansatte høylytt beklaget seg over den 64-årige faren til politimannen. Mora har pakistansk pass og faren norsk, men de stilte seg i feil kø og fikk passet sitt muntlig påskrevet av grensekontrolløren.

Hun påpekte høylytt feilen og synes å godte seg over situasjonen.

Da familien – etter å ha stått i korrekt kø – igjen kommer frem til passkontrollen møter de samme kvinne i luka. Det kommer da til et mindre munnhuggeri, og på vei til riktig gate for å vente på flyet kommer passkontrolløren etter dem og roper på vei ut fra bua:

«Dette aksepterer jeg ikke».

Hun hevdet at den 64-årige mannen skal ha blikket henne, og mente dette var dårlig barneoppdragelse. Grensekontrolløren slo samtidig over til å tiltale familien på urdu, og ville belære dem.

«Ingen fin start på ferien»



Politimannen sa hun skulle snakke norsk til dem før familien trakk seg bort fra opptrinnet. Etter at de hadde kommet til venteområdet, gikk han tilbake fordi han syntes situasjonen var så ubehagelig og han ønsket å vite hennes tjenestenummer for å lever en klage.

Her møter han to andre grensekontrollører som beklager kollegaens oppførsel. De to kommer også bort til familien senere og gjentar beklagelsen.



«Begge sa også at de ikke vet hvordan de selv ville ha reagert hvis noe slikt hadde hendt dem», heter det i klagen.

«Min sønn på syv år spurte flere ganger under flyturen hvorfor det hadde vært så dårlig stemning på flyplassen. Min bror på 13 år var veldig lei seg etter dette. Han trodde alt var hans feil. Det var ingen fin start på ferien».

I grensekontrollørens svar på klagen sier hun at familien var «kranglete» og opptrådte ufint.

Men samtidig har en av de andre grensekontrollørene avgitt en forklaring som styrker politimannens historie. Det blir avgjørende i saken som ellers ville stått ord mot ord.

Både påstanden om «blikking», at det ble slått over til urdu og den høylytte tiltalen er ikke i tråd med regelverket, konkluderes det.