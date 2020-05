Over 14.000 russ får refundert Landstreff Stavanger-billetter

Det skriver Forbrukerrådet i en pressemelding. De har fått til et forlik med Rogaland Fritidspark, som arrangerer russetreffet. Allerede i april kom det på plass en ordning for å refundere tilleggspakker, mens dagens forlik dreier seg om selve billettene.

– Det er et gledelig resultat for både russen og forbrukersystemet. Ved å mekle i en sak, har vi fått løst tusenvis av enkeltsaker. Det sparer russen og samfunnet mye penger. Vi setter også pris på at Rogaland Fritidspark kom russen i møte og godtok forslaget vårt, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

De fleste deltakerne vil få tilbake 2.092 kroner. Refusjonen avhenger av hvilke billetter og pakker som er bestilt.

På sin egen Facebook-side skriver Landstreff Stavanger at de har sikret et nytt banklån for å utbetale refusjonen.

Russen vil kunne søke om refusjon fram til 20. mai og må bruke samme epostadresse som da de kjøpte billetter. Det vil også være mulig å bytte ut billett til årets treff med billett til neste års treff.