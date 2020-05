Vegvesenet får bot på 500.000 kroner etter sprengningsulykke

Boten er for brudd på arbeidsmiljøloven, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Saken er behandlet av Valdres tingrett.

– Dette har vært en tung og vanskelig sak for alle involverte siden den tragiske ulykken ved Klosbøle. Sikkerhet for alle som jobber på våre veianlegg er svært viktig for Statens vegvesen. Vi skal nå studere dommen. Utover dette ønsker vi ikke å kommentere saken, sier prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens vegvesen, utbygging sørøst.

En gravemaskinfører omkom i ulykken som skjedde ved Klosbøle under utbyggingen av E16 Bagn-Bjørlo 29. februar 2016. Gravemaskinen skulle rense tunnelveggen for stein etter sprengning og traff mest sannsynlig en sprengladning som lå igjen i veggen.