Nedgangen på Oslo Børs forsterket seg gjennom dagen

Det største fallet kom fra klokka 14 og utover.

Nordsjøoljen falt onsdag ettermiddag igjen under 30 dollar fatet. Ved 17-tiden ble den omsatt for 29,64 dollar, en nedgang på hele 7,2 prosent fra nattens nivå.

Mest ned innen energi

Sjømatsektoren hadde en oppgang på 1,3 prosent, mens shipping falt 2,3 prosent. Verst sto det til innen energisektoren, med en nedgang på 4,7 prosent.

Equinor toppet omsetningslista onsdag, og aksjen falt 4,9 prosent. Også Aker BP (-4,7), DNB (-1,7), Orkla (-2,3), Telenor (-2,1) og Frontline (-6,1) bidro til nedgangen. Blant de mest omsatte aksjene var det bare Yara International (+1,3) og Mowi (+1,2) som kunne skilte med oppgang.

Tidenes laveste for Norwegian

Den store taperen ble Norwegian, som fikk aksjekursen redusert over 13 prosent til 4,16 kroner gjennom dagen. Prisen var like etter åpning 4 kroner, noe som er tidenes laveste kurs. Norwegian har vært gjennom en intens tid, men klarte mandag å få gjennom en redningsplan der kreditorer gjør om gjelden til aksjer. Onsdag morgen startet også tegningen til en emisjon på inntil 400 millioner kroner. Tegningskursen er satt til 1 krone per aksje.

I London styrket FTSE 100-indeksen seg 0,3 prosent onsdag, mens CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt ved 17-tiden begge hadde fall på 0,7 prosent. Da handelen åpnet i USA, gikk Dow Jones og S&P 500 noe ned, mens Nasdaq hevet seg nærmere 1 prosent.