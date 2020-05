Helsedirektoratet: Naivt å tro at dette er over

Utviklingen går i riktig retning, understreker assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen.

– Men vi må huske på at trolig bare litt under 1 prosent av befolkningen er smittet og dermed har en immunitet som beskytter dem mot ny smitte. Så vi vil være veldig sårbare for innførsel av smitte, og dette kan blusse opp igjen, sa Stene-Larsen på spørsmål fra NTB på den daglige pressekonferansen om coronasituasjonen.

Han håper den rolige perioden varer lengst mulig.

– Men det vil nok være naivt å tro at dette er over med den runden vi har vært gjennom nå, sier den assisterende helsedirektøren.

Les også: Norge skal gjenåpnes i to etapper før sommeren

– En helhetlig plan

Onsdag melder NTB at Norge skal gjenåpnes i to etapper før sommeren. Det betyr at én bolk med lettelser vil komme om kort tid, noe som kan bety skoleåpning for elever fra 5. til 10. klasse over helgen.

Samtidig vil regjeringen vente til ut i juni med den andre hovedbolken, etter det NTB forstår.

– Vi skal lage en helhetlig plan, som er en tidsplan fram til sommeren hvor vi har ambisjoner om å åpne mest mulig, men med veldig tydelige smittevernsråd, sier statsminister Erna Solberg (H).

Les også: Nye råd for sykehjemsbesøk

2015 døde



Solberg viser til torsdagens pressekonferanse for flere detaljer.

– Vi har jobbet med å skape forutsigbarhet. Noen endringer skjer raskt, men for andre tiltak er det greit å få en dato å forholde seg til, sier Solberg.

Siste skoledag før sommerferien er 19. juni.

Så langt har 215 personer med coronaviruset dødd i Norge. Ifølge Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er 7.954 personer bekreftet smittet av viruset i Norge.

62 personer er onsdag innlagt på sykehus med coronaviruset – en nedgang på ni siste døgn. Samtidig er 20 pasienter i respirator.