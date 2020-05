Alle utenlandske sesongarbeidere i landbruket får reise inn i Norge igjen

– Jeg er glad for at vi nå vil få gjort endringer i regelverket som innebærer at sesongarbeidere fra land utenfor EØS som skal arbeide i landbruket, kan komme til Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Dette er viktig for næringene våre. Det er mange produsenter som i mange år har benyttet seg av sesongarbeidere fra tredjeland. Nå åpner vi for at arbeidsgivere kan få den arbeidskraften de trenger, fortsetter hun.