Ustabil helg i vente, penværet uteblir

Hvordan blir været på 17. mai? Det er fortsatt litt tidlig å si noe om - men her ser du hva som har vært den kaldeste og varmeste nasjonaldagen i utvalgte steder i #NordNorge . Vi krysser fingrene for at vi holder oss på plussiden i år 🌡️ pic.twitter.com/2WVQBffuFv