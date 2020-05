Mann siktet for drapsforsøk i Norge – pågrepet i Spania

Mannen er en av to som er siktet for drapsforsøk etter at en mann i 30-årene ble påført alvorlige skuddskader i Ila i Trondheim i desember i fjor. Han ble pågrepet av spansk politi i nærheten av Torrevieja mandag, opplyser Trøndelag politidistrikt.

– Prosessen med å få mannen til Norge har begynt, men vil erfaringsmessig ta noe tid. Politiet har sendt en arrestordre til Spania og må avvente svar på denne før vi vet noe mer, skriver politiet i en pressemelding.

Den pågrepne, som var 28 år da skyteepisoden fant sted 5. desember i fjor, ble siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden utenfor Bunnpris-butikken i Ila. Offeret ble truffet i en arm og i magen. Han ble alvorlig, men ikke kritisk skadd.

Mannen som ble pågrepet i Spania mandag, antas å være hovedgjerningsmannen.

Mulig narkooppgjør

Politiet tror skytingen skjedde som følge av et oppgjør om narkogjeld. Flere vitner har fortalt om en krangel eller konfrontasjon i forbindelse med hendelsen. Det ble funnet to tomhylser og en kniv på åstedet.

Offeret er kjent for politiet fra før. Ifølge vitner viftet han med en kniv før han ble skutt. Alle de tre involverte antas å tilhøre kriminelle miljøer, ifølge opplysninger trondheimspolitiet har kommet med tidligere.

– Politiet i Trøndelag har foreløpig lite informasjon om omstendighetene rundt pågripelsen i Spania, men er glad for at etterforskningen nå etter hvert kan ferdigstilles, står det i pressemeldingen.

Nekter straffskyld

Den andre siktede, en 25 år gammel mann, meldte seg for politiet i Danmark tre ukers tid etter at hendelsen fant sted. Han erkjenner at han var sjåfør, og at han var på stedet da skuddene ble avfyrt, men nekter straffskyld for drapsforsøk fordi han opplevde å være i en nødvergesituasjon, ifølge forsvareren hans, advokat Rikke Arnesen.

Han stakk fra stedet sammen med den andre siktede og skjulte seg for politiet til han meldte seg 27. desember

25-åringen ble løslatt fra varetekt i forrige uke fordi politiet anså at bevisforspillelsesfaren er tilstrekkelig redusert.