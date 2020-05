Oslo-advokat tiltalt for korrupsjon og utroskap

Mannen i 60-årene ble siktet for korrupsjon allerede høsten 2018, fordi han skulle ha mottatt et beløp på 20.000 kroner. Den videre etterforskningen mot ham har ført til en betydelig utvidelse av siktelsen. Statsadvokat Asbjørg Lykkjen har beordret tiltale for både korrupsjon og utroskap, ifølge Rett24.

Mannen erkjenner ikke straffskyld for noen av forholdene, ifølge forsvareren hans, advokat Oscar Ihlebæk.