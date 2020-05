– Vi er åpne for at det kan komme nye smittebølger. Det planlegger vi for at vi skal greie å håndtere, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen tirsdag.

Tyske og italienske helsemyndigheter sa tirsdag at koronasmitten kommer til å bygge seg opp på nytt.