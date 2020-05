Sp mener regionreformen står igjen som et tomt skall

– Dette er enda en spiker i reformkista. Nå står reformen igjen nærmest som et tomt skall, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Nå står det veldig lite igjen. Det er interessant at Venstre og KrF skroter sin egen reform, sier Fremskrittspartiets Helge André Njåstad.

Tirsdag morgen ble det kjent at regjeringen snur og dropper forslaget om å overføre flere kulturoppgaver til fylkeskommunene etter massiv motstand fra kulturlivet og mange av fylkeskommunene selv.

Omtalt som demokratireform

Regjeringens regionreform førte til at landets 19 fylker ble slått sammen til 11 regioner 1. januar i år. Som motytelse skulle de nye store regionene få overført flere oppgaver og ansvar. Reformen ble omtalt som en demokratireform som skulle flytte makt nærmere folket.

– Nå er det bare småoppgaver og småposter igjen av den overføringen, mener Vedum.

– Det fylkeskommunene i praksis sitter igjen med, er litt flere oppgaver på vei, samt ansvar for kortbanenettet, havner og farleder. Og det er bare negativt fordi det er en statlig oppgave å binde Norge sammen, mener Sp-lederen.

Han peker på at de fem nordligste fylkene også har nektet å ta ansvaret for havnene, fordi de mener de får for lite penger for å gjøre det.

– Økt forvirringen

Vedum kaller reformen «den dyreste og dårligste i manns minne» og mener den bare har ført til forvirring.

– Nå har regjeringen gitt oss elleve regioner, tolv politidistrikt, ti fylkesmannsembeter og enda et annet antall stortingsvalgkretser. Den har også gitt oss historieløse konstruksjoner som Viken. De nye inndelingene løser ingen problemer, de har bare skapt nye, mener han.

Frp har som primærstandpunkt at fylkeskommunenivået skal legges ned, og Njåstad mener regjeringen nå gir drahjelp med dagens beslutning.

– Når regjeringen selv ikke vil flytte oppgaver ned til dem, så viser det at det ikke er behov for dette nivået, sier Njåstad.

Venstre: – En suksess

Regionreformen er ansett som Venstres hjertebarn i regjering. Stortingsrepresentant for Venstre, André N. Skjelstad, avviser kritikken og kaller reformen en suksess.

– Den har definitivt ført til omfattende overføring av makt og ansvar, selv om vi gjerne skulle ha kommet lenger, men dette er jeg sikker på vil rulle videre, sier han.

Han peker på at det blant annet er overført flere tusen stillinger til regionalt nivå innen veiadministrasjon.

Skjelstad sier han er skuffet over at det ikke lyktes å overføre kulturoppgaver til regionene, og har en oppfordring til fylkeskommunene om i større grad å samordne seg.

– Tilbakemeldingene har spriket så mye at det ble ekstra vanskelig. Jeg vil utfordre dem til å gå sammen og si hva slags oppgaver de vil ha, sier han.

Skjelstad sier Venstre vil fortsette å jobbe for å få flere oppgaver til regionene.

– Lytter til lokale innspill

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) forsvarer også reformen.

– Selv om kulturinstitusjonene ikke flyttes, har den nye fylkesstrukturen likevel ført til at mer makt og myndighet flyttes fra staten og nærmere innbyggerne. Fylkeskommunene har blant annet fått ansvaret for å administrere fylkesveiene, kompetanse, integrering, folkehelse, miljø og næringsutvikling, sier han.

Astrup sier skrotingen av kulturoverføringen viser at regjeringen lytter til lokale innspill.