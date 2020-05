Reproduksjonsraten i Helse Bergen er nede i 0,2

– Beregningen er basert på antatt tall på nye smittede i befolkningen over tid, og den blir estimert på grunnlag av tallet på nye innlagte pasienter på sykehus, sier seksjonsleder Pål Ove Vadset ved Helsetjenesteutvikling på Haukeland universitetssjukehus i en pressemelding.

Han presiserer at siden reproduksjonsraten er beregnet ut fra tallet på innlagte på sykehus i Helse Bergens område, representerer raten smitteveksten for rundt ti dager tilbake i tid. Grunnen er at det tar rundt ti dager fra en person blir smittet til vedkommende eventuelt blir innlagt på sykehus.

Vadset understreker samtidig at det er usikkerhet knyttet til estimeringen av reproduksjonsraten, og at usikkerheten øker når smittetallet er lavt.